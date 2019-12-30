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Петербургский суд отправил чиновницу Светушкову под домашний арест по делу о взятке
Сегодня, 18:27
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Петербургский суд отправил чиновницу Светушкову под домашний арест по делу о взятке

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Женщина приняла 7,5 миллионов от гендиректора строительной компании.

Калининский районный суд Петербурга отправил чиновницу Татьяну Светушкову, обвиняемую в получении взятки, под домашний арест. Об этом 7 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, гендиректор ООО "Мега Строй Сервис" и руководитель ООО "Строй-Престиж" Фильчагин в феврале прошлого года передал взятку в 7,5 млн рублей Светушковой. На тот момент женщина работала начальником сектора контроля и координации деятельности школ в администрации Калининского района, но лично приняла взятку. Денежным подарком Фильчагин хотел обеспечить себе упрощенные заключения актов выполненных работ по госконтрактам и покровительство.

Светушкову задержали 5 февраля, вину чиновница полностью признала. Под домашним арестом она пробудет до апреля.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: взятка, домашний арест, чиновник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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