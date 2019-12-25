Сотрудника администрации Калининского района в Петербурге заподозрили во взятке

Задобрил чиновника гендиректор одной коммерческой фирмы.

В среду, 5 февраля, сотрудники Главка выяснили, что в феврале прошлого года сотрудник администрации Калининского района Петербурга получил взятку в 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы по производству и продаже строительных лесов и другого технического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербурге.

Как выяснилось, бизнесмен задобрил начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений за беспрепятственно подписанные акты выполненных работ по заключенным госконтрактам между школами района. Также гендиректор фирмы рассчитывал на общее покровительство. Фигурантов дела задержали 5 февраля после очередной встречи.

Возбуждены уголовные дела о получении крупной взятки и о даче взятки.

Ранее в администрации Калининского района прошли следственные мероприятия.

Фото: Piter.TV