В администрации Красносельского района ведутся обыски

Замглавы подозревается в получении взятки.

В администрацию Красносельского района 13 мая пришли с обысками: замглавы Алексей Миронов подозревается в получении взятки. Как сообщает "Фонтанка", чиновник, курирующий сферу коммунального хозяйства района, показал содержимое кабинета после того, как попался на передаче ему денег.

Известно, что в возбужденном следкомом уголовном деле фигурирует сумма в 300 тысяч рублей, но есть версия, что эта сумма – лишь часть большой взятки. Вероятнее всего, Миронов действовал как и бывшая замглавы Калининского района Елена Кочкина. По информации "Фонтанки", женщина давала преимущество подрядчикам на некоторых госконтрактах за 10% от его суммы.

Немногим ранее в "Ленэнерго" нагрянули с обысками в связи с делом о мошенничестве на "Зенит Арене".

Фото: Piter.TV