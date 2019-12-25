В "Ленэнерго" нагрянули с обысками в связи с делом о мошенничестве на "Зенит Арене"

В ходе прокладки кабелей на объекте "потерялись" 70 миллионов рублей.

Полицейские из управления экономической безопасности 13 мая нагрянули с обысками в офис "Ленэнерго". Визит связан с делом о мошенничестве на "Зенит Арене". Об этом стало известно Piter.TV из собственного источника.

Махинацию провернули в 2015 и 2016 годах при прокладке кабельных линий для нового стадиона. Поставщиком выступила компания "Эстралин", работавшая через посредников. Известно, что работы обошлись в 900 миллионов рублей, однако 70 миллионов рублей исчезли в цепочке посредников. Именно их розыск на данный момент и ведет полиция.

Ранее мы писали, что полиция города начала фотоохоту на нарушителей масочно-перчаточного режима.

Фото: Piter.TV