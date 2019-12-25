В "Ленэнерго" нагрянули с обысками в связи с делом о мошенничестве на "Зенит Арене"

Полицейские из управления экономической безопасности 13 мая нагрянули с обысками в офис "Ленэнерго". Визит связан с делом о мошенничестве на "Зенит Арене". Об этом стало известно Piter.TV из собственного источника.
Махинацию провернули в 2015 и 2016 годах при прокладке кабельных линий для нового стадиона. Поставщиком выступила компания "Эстралин", работавшая через посредников. Известно, что работы обошлись в 900 миллионов рублей, однако 70 миллионов рублей исчезли в цепочке посредников. Именно их розыск на данный момент и ведет полиция.
Ранее мы писали, что полиция города начала фотоохоту на нарушителей масочно-перчаточного режима.
Фото: Piter.TV
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