Полиция города начала фотоохоту на нарушителей масочно-перчаточного режима

Однако сами сотрудники без средств индивидуальной защиты.

Полицейские фотографируют людей, гуляющих без масок и перчаток, сообщила "Фонтанка".

Сотрудницу правоохранительных органов со смартфоном петербуржцы заметили во дворе 67-го дома по Малому проспекту и уточнили, что сама женщина была без маски. Кроме Василеостровского района, о подобных случаях рассказали жители Выборгского и Красногвардейского районов.

Напомним, что ЗакС Петербурга не стал смягчать масочно-перчаточный режим.

Ранее Piter.TV побеседовал с экономистом и экспертом по медицинским маскам Владимиром Михайловым.

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