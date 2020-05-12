Зачем необходим масочный режим, и как делают маски. Интервью с производителем

С сегодняшнего дня в Петербурге вводят масочный режим. Все жители обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. О плюсах и минусах защитных мер поговорили с экономистом и экспертом по медицинским маскам Владимиром Михайловым.

Что такое масочный режим, и зачем он необходим?

Когда идут рассуждения нужны маски или нет, я считаю здесь должны выводы делать специалисты: врачи, эпидемиологи, инфекционисты. Если принято такое решение ими, есть какое-то предписание, можно много спорить какая маска нужна, какая защищает. Есть вообще такое мнение, что маска нужна только чтобы человек не трогал лицо руками, это тоже может послужить причиной заражения коронавирусом. Здесь нужно, чтобы каждый занимался своим, этим занимаются специалисты, они принимают решения, за которые они ответственны. Если мы будем каждое решение обсуждать, это может свалиться к бардаку.

Есть ли разница между одноразовыми, многоразовыми масками и респираторами?

Про респираторы я не готов сказать, у них цель совсем другая. Что касается общедоступных масок, многоразовых и одноразовых, чем они отличаются? По медицинским свойствам, наверное, ничем. Каждая маска выполняет защитную функцию, чтобы минимизировать возможность попадания вирусов в дыхательные пути. Одноразовая маска рассчитана на 2-2,5 часа. Многоразовые маски произведены из обычного бинта или марли. В ней дышать легче, в качестве профилактики можно до 12 часов носить, а если есть симптомы, то ее надо менять 3-4 раза в день. После этого достаточно постирать, погладить утюгом при температуре 120-130 градусов, и вы можете носить ее неограниченное количество раз, пока она не порвется.

Где закупают сырье для производства масок?

В России есть производители бинтов. Есть крупное предприятие "Текстиль" в Иваново, которое само ткет марлю. Мы у них закупаем марлю и работаем давно, потому что мы комплектуем аптечки и у них бинты закупаем сотнями тысяч в месяц. Кто-то закупает для собственных нужд на производство бинтов марлю и какую-то часть может продать. Но я говорю, что возник дефицит в середине марта, когда ввели ограничения. Люди начали для своих работников закупать маски. Когда посчитали, что цена на одноразовую маску сравнялась с продажной ценой на многоразовую маску, выросла до 50-60 рублей. Тогда и дефицит появился, раньше никто марлевые маски не шил и не производил.

Какова себестоимость защитной маски?

Стоимость марли не высокая была до того, как не подорожала марля. Она подорожала по двум причинам: рост доллара, хлопок закупается за пределами нашей страны, и дефицит марли, любой дефицит вызывает рост цен. До того, как выросла цена на марлю, себестоимость марли – порядка 5 рублей, себестоимость резинки – порядка 2 рублей, все остальное – работа швеи.

Если во всей стране введут масочных режим, хватит ли масок?

Конечно, я думаю, что не хватит. Я вижу, в каких люди ходят масках: кто-то из футболки своей сшил, кто-то из обычной марли, кто-то из бинта переделал. Думаю, что все равно будет дефицит. Ладно по улице человеку пройти 15 минут на работу, ему может маски хватить на несколько дней. А продавец в торговом центре или в банке специалист должен весь день сидеть в маске, то, конечно, ему на день маски не хватит.

Как правильно утилизировать медицинские маски?

Если вы сходили в учреждение, где есть больные той же коронавирусной инфекцией, если вы не заразились, то на маску что-то могло попасть. Ее нельзя утилизировать с обычными отходами, коронавирус сохраняется до нескольких дней. Она должна утилизироваться на мусороперерабатывающих комбинатах, возможно, сжигаться или еще как-то. Это все-таки предмет, от которого можно заразиться.

Видео: Piter.TV