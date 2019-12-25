ЗакС Петербурга не стал смягчать масочно-перчаточный режим

Максим Резник вместе с Борисом Вишневским предлагали вернуть рекомендательный режим ношения масок и перчаток; бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты.

Во вторник, 12 мая, в ЗакСе Петербурга на совете фракций обсудили новые санитарно-эпидемиологические меры по противодействию коронавирусу. Большинство парламентариев не захотели смягчать введённые ограничения. Об этом рассказал беспартийный депутат Максим Резник в соцсетях.

Максим Резник вместе с Борисом Вишневским предлагали вернуть рекомендательный режим ношения масок и перчаток; бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты; обратиться к руководству ГУВД и Росгвардии с призывом "не входить в раж" при выполнении своих обязанностей и уважительной относиться к горожанам.

Данные предложения у большинства депутатов не нашли никакой поддержки.

Напомним, в Петербурге все ограничительные меры были продлены до 31 мая. При этом, с 12 мая были введены обязательные масочный и перчаточный режим. За несоблюдение данных требований грозит штраф.

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