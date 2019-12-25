Продление режима самоизоляции в Петербурге: новые ограничения и штрафы

Власти Северной столицы официально объявили о продлении ограничений и запретов до 31 мая 2020 года. На такие меры пришлось пойти из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

С каждым днем количество заболевших коронавирусом петербуржцев растет. Начиная с 1 марта, в Петербурге COVID-19 выявили у 6 тысяч 990 человек, из них выздоровело 1662 человека. Внебольничную пневмонию диагностировали у 10 тысяч 196 петербуржцев, выздоровело 5 тысяч 593. Сейчас на карантине находятся 3 тысяч 988 человек, и это не предел.

Одной из причин быстрого распространения коронавируса по городу является низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до отметки 1,9. В целом прогнозируется дальнейшее снижение.

Режим самоизоляции продлен

К новым ограничениям, которые начали действовать в Петербурге с 12 мая, добавился обязательный масочный режим в общественных местах. Маски нужно носить в магазинах, общественном транспорте, включая такси, а также на улице! Маски необязательно должны быть медицинскими – можно носить текстильные или респираторы. Также люди должны выходить на улицу в перчатках.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук можно приобрести не только в аптеках. На 72 станциях петербургского метрополитена установили 200 аппаратов с масками и перчатками. Также их продают во многих магазинах и объектах торговли.

До 31 мая петербуржцам по-прежнему рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу лишь в исключительных случаях, например, чтобы купить продукты или лекарство. С 12 мая на работу могут выйти все организации, на которые раньше были наложены ограничения, в частности, строительные и промышленные компании, откроют офисы. Все вышедшие на работу люди должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Работодателей обязали придерживаться стандартов безопасности. Они должны выдать всем сотрудникам медицинские маски, антисептики и другие дезинфицирующие средства. На рабочих местах будут следить за санитарным режимом, личной гигиеной работников, режимом доступа, организацией питания, уборкой помещений и др. Сотрудникам нужно измерять температуру. При первых признаках заболевания человека необходимо отстранить от работы.

Штраф за нарушение режима самоизоляции

За нарушение "масочно-перчаточного" режима грозит штраф в размере 4 тысяч рублей (статья 8-6-1 Закона Санкт-Петербурга об административных правоотношениях). Об этом сообщается на официальной странице Комитета по вопросам правопорядка и безопасности в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: pixabay.com, скриншот "Яндекс. Карты"