В Петербурге продлили ограничительные меры

Власти Петербурга продлили ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Они будут действовать до 31 мая.
Известно, что в городе также ввели масочно-перчаточный режим с 12 мая. Теперь он носит не рекомендательный, а обязательный характер. Средства индивидуальной защиты появятся для продажи в вестибюлях метро.
Ими необходимо пользоваться во всех общественных местах, включая улицу.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге только собираются ввести обязательный режим.
Фото: Pixabay
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