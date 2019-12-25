  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге собираются ввести обязательный масочный режим
Сегодня, 19:50
262
nadezhda_sib

В Петербурге собираются ввести обязательный масочный режим

0 0

Мера может приобрести обязательный характер.

Глава Роспотребнадзора по Петербургу будет рекомендовать властям города ввести обязательное ношение масок. Об этом Наталья Башкетова заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам вице-губернатора Евгения Елина, что меры введут в ближайшее время, когда начнут работать некоторые предприятия Петербурга. Приобрести маски и перчатки можно будет в вендинговых аппаратах в метрополитене.

За нарушение будет полагаться штраф.

На данный момент ношение средств индивидуальной защиты является рекомендованным.

Ранее Заслуженный врач России объяснил важность ношения маски. 

Фото: pixabay.com 

Теги: маска, средства индивидуальной защиты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии