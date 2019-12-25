В Петербурге собираются ввести обязательный масочный режим

Глава Роспотребнадзора по Петербургу будет рекомендовать властям города ввести обязательное ношение масок. Об этом Наталья Башкетова заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам вице-губернатора Евгения Елина, что меры введут в ближайшее время, когда начнут работать некоторые предприятия Петербурга. Приобрести маски и перчатки можно будет в вендинговых аппаратах в метрополитене.
За нарушение будет полагаться штраф.
На данный момент ношение средств индивидуальной защиты является рекомендованным.
Ранее Заслуженный врач России объяснил важность ношения маски.
Фото: pixabay.com
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