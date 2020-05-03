Заслуженный врач России объяснил важность ношения маски

начала эпидемии в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения коронавирусом.

Масочный режим поможет защитить россиян и снизить количество заражения коронавирусом. Об этом заслуженный врач России Сергей Дорофеев сказал в беседе с телеканалом "360"

Медик напомнил, что для заражения достаточно просто пройти рядом с инфицированным человеком. Он также обратил внимание на то, что COVID-19 у многих протекает без симптомов.

Дорофеев подчеркнул, что в это не простое время надо заботиться не только о себе но и об окружающих людях, и маска являются действенным методом борьбы с коронавирусом.

Маски — это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать

Сергей Дорофеев

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович выпустила специальное видео, где рассказала какие маски использовать лучше всего.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 626 человек. За весь период пандемии — 16 639 человек.

Видео: ВОЗ

Фото: pixabay.com