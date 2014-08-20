Петербуржцы надели маски из-за невыносимого запаха на улицах

В понедельник, 30 марта, жители Петербурга массово жалуются на резкий неприятный запах, распространившийся по улицам города. По информации, полученной от читателей, наиболее сложная обстановка сложилась в Петроградском районе.

Местные жители вынуждены прибегать к медицинским маскам, чтобы защитить себя от едкого зловония. Очевидцы сообщают как минимум о трех случаях, когда горожане использовали средства защиты, поскольку иначе переносить запах невозможно. Особенно сильно выхлопными газами пахнет в районе набережной реки Карповки и на Каменноостровском проспекте.

Напомним, петербуржцы уже несколько дней отмечают ухудшение качества воздуха. Горожане жалуются на мутное небо, запах гари и першение в горле. Некоторые связывают сложившуюся ситуацию с пожарами в портах Усть-Луги и Приморска. Мутная дымка держалась над городом три дня, и, несмотря на официальные заявления о нормальных показателях, люди продолжают испытывать дискомфорт.

