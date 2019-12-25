Работодателей в Петербурге обязали обеспечивать сотрудников медицинскими масками

Правила будут действовать для всех работающих на данный момент организаций.

Городские организации, которые работали в апреле в условиях пандемии COVID-19 и будут работать с 12 мая, обязали придерживаться стандартов безопасности, которые согласовали власти Петербурга. Теперь работодатели должны будут обеспечить выдачу своим сотрудникам средств индивидуальной защиты – медицинских масок, антисептиков для кожи и других дезинфицирующих средств.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, так будет регулироваться санитарный режим и личная гигиена работников, режим доступа, организация питания, уборки помещений и другие стороны деятельности предприятий.

В ряде указанных требований указана установка перечня работников в офисе и в удаленном режиме, необходимо измерять температуру сотрудников. При первых признаках заболевания работника необходимо отстранить от работы.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Петербурга посоветовало выходить людям на прогулки, чтобы дышать свежим воздухом. Но делать это необходимо в маске и в перчатках, иначе можно получить штраф.

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