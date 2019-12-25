Смольный советует петербуржцам выходить на прогулки

Но делать это можно только в маске и в перчатках.

Правительство Петербурга посоветовало выходить людям на прогулки, чтобы дышать свежим воздухом. Но делать это необходимо в маске и в перчатках, иначе можно получить штраф.

Эти рекомендации были даны в Смольном после возмущения граждан о некорректно работающих репродукторах во Фрунзенском районе. Повторы с настоятельной просьбой оставаться дома, сказались на нервной системе людей. Чиновники сообщили, что привели громкоговорители в порядок.

Также они попросили петербуржцев в случае новых сбоев звонить по телефону Центра обработки вызовов 004.

Ранее мы сообщили, что в Смольном огласили сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток.

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