В Смольном огласили сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток

В воскресенье, 10 мая, стало известно, что штраф за выход на улицу без маски и перчаток составит 4000 рублей. Об этом рассказали на официальной странице комитета по вопросам правопорядка и безопасности в социальной сети "ВКонтакте".
Представители комитета уточнили, что жители города могут использовать как гигиенические, так и медицинские, маски, респираторы и иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки.
Ранее мы писали, что в Петербурге продлили ограничительные меры.
Фото: Pixabay
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