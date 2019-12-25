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В Смольном огласили сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток
Сегодня, 12:52
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Arinablinova

В Смольном огласили сумму штрафа за выход на улицу без маски и перчаток

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Сумма штрафа составит 4000 рублей.

В воскресенье, 10 мая, стало известно, что штраф за выход на улицу без маски и перчаток составит 4000 рублей. Об этом рассказали на официальной странице комитета по вопросам правопорядка и безопасности в социальной сети "ВКонтакте".

Представители комитета уточнили, что жители города могут использовать как гигиенические, так и медицинские, маски, респираторы и иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания, а также перчатки.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлили ограничительные меры.

Фото: Pixabay

 

Теги: маски, режим, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Зуев Макс
Сегодня 13:33

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