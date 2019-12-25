Экс-сотрудник ФСБ из Петербурга получил срок в колонии за взятку в 20 миллионов рублей

Мужчина запросил огромную сумму за помощь в остановке проверок в некоторых организациях.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Кирилла Либена, обвиненного во взяточничестве, к двум годам лишения свободы. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчину немедленно взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что в течение шести лет, с 2013 по 2019 годы, Либен служил на офицерских должностях в УФСБ по Петербургу и области. С ноября 2018 года сотрудники региональных УЭБ и МВД проводили проверку в АО" Автопарк №6 Спецтранс", а также в транспортных компаниях, вывозивших бытовые отходы. В январе представитель "Автопарка" по знакомству с Либеном попросил его узнать условия и обстоятельства проводимой проверки. Позднее осужденный заявил, что может повлиять на ход проверки, хотя в действительности ничего не мог сделать, и убедил председателя совета директоров транспортной организации передать ему 20 миллионов рублей за услугу. В июне того же года Либен встретился с представителем "Автопарка" в гостинице, где получил от него в ходе эксперимента половину сумму в муляже. Сразу после этого сотрудника ФСБ задержали правоохранители, к которым накануне обратился представитель организации.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, Либен заявил ходатайство об особом порядке разбирательства. В ходе заседания мужчину лишили воинского звания "капитан запаса".

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Фото: Piter.TV