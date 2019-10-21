В Петербурге на гендиректора Жилкомсервиса завели 50 уголовных дел

По решению суда женщина должна выплатить более 101 млн рублей.

В Петербурге в отношении гендиректора Жилкомсервиса №1 по Кировскому району возбудили 50 уголовных дел за уклонение от погашения кредиторской задолженности и неисполнение решения суда. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Как установил дознаватель Кировского районного отдела судебных приставов, подозреваемая, зная об аресте счетов компании, организовала финансовую схему, в результате которой все средства через третьих лиц обходили арестованные счета. В частности, женщина неоднократно обращалась в ГУП "ВЦКП" и просила перечислять деньги, поступающие от населения за коммунальные услуги, в обход арестованных счетов третьим лицам. Таким образом ГУП "ВЦКП" перечислил "Жилкомсервису" не менее 120 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено 12 уголовных дел по статье "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности" и 38 уголовных дел за "Неисполнение решения суда". Арбитражный суд обязал подозреваемую выплатить в пользу ПАО "Территориальная генерирующая компания №1" более 101 млн рублей. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят директора пансионата, державшую подложную сотрудницу.

Фото: Piter.TV