В отношении потушивших Вечный огонь в Кингисеппе подростков возбудили уголовные дела

Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Накануне двое несовершеннолетних потушили Вечный огонь на мемориале "Роща пятисот".

Также в рамках следствия действиям лиц, в чьи обязанности входит профилактика, предупреждение и пресечение противоправных действий, будет дана правовая оценка по вопросу наличия в их действиях квалифицирующих признаков халатности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти