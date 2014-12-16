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В отношении потушивших Вечный огонь в Кингисеппе подростков возбудили уголовные дела
Сегодня, 15:50
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В отношении потушивших Вечный огонь в Кингисеппе подростков возбудили уголовные дела

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Инцидент произошел накануне на мемориале "Роща пятисот".

Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти возбудил уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Накануне двое несовершеннолетних потушили Вечный огонь на мемориале "Роща пятисот". 

Также в рамках следствия действиям лиц, в чьи обязанности входит профилактика, предупреждение и пресечение противоправных действий, будет дана правовая оценка по вопросу наличия в их действиях квалифицирующих признаков халатности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: вечный огонь, кингисепп, уголовные дела
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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