В Кингисеппе вновь потушили Вечный огонь

Газовая служба вернула горение огня меньше, чем через час.

В Кингисеппе в Ленобласти неизвестные потушили Вечный огонь. Горение оперативно восстановили.

По информации АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел вечером 23 марта на мемориале "Роща пятисот". На место прибыли росгвардейцы. Газовая служба вернула горение огня меньше, чем через час.

В настоящее время злоумышленники разыскиваются, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что Вечный огонь там же потушили двое мальчиков 8 и 9 лет. Было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV