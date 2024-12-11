Полиция нашла детей, погасивших Вечный огонь в Кингисеппе

Сейчас выясняются их мотивы.

Полиция нашла детей, потушивших Вечный огонь на территории мемориала "Роща Пятисот" в Кингисеппе, с целью установления их мотивов и привлечения к ответственности. Как оказалось, мальчики учатся в одной школе в Кингисеппе, на учете в отделе по делам несовершеннолетних и психоневрологическом диспансере не состоят. Воспитываются в полных и благополучных семьях.



Напомним, следственные органы СУ СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма. Инцидент произошёл вечером 6 февраля и был зафиксирован камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое подростков — 8 и 9 лет — совершают акт вандализма.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция показала дрифт легковушки и снегоуборочной техники в Петербурге.

Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области