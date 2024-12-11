Полиция показала дрифт легковушки и снегоуборочной техники в Петербурге

Лихачи выполняли пируэты на парковке по Дальневосточному проспекту.

Ночной дрифт на Дальневосточном проспекте в Петербурге закончился визитом полиции и отправкой двух транспортных средств на спецстоянку. Инцидент произошел поздно вечером 6 февраля 2025 года, когда в полицию поступило сообщение о дрифтующих автомобилях на парковке у дома 16.

Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили "ВАЗ" под управлением 18-летнего местного жителя и снегоуборочный трактор New Holland под управлением 38-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении обоих водителей составлены административные протоколы за нарушение правил маневрирования и непристёгнутые ремни безопасности. Водитель "ВАЗа" также был привлечён к ответственности за управление неисправным транспортным средством и отсутствие страховки ОСАГО.

Однако при сверке номерных агрегатов обоих автомобилей у полиции возникли сомнения в подлинности VIN-номеров. В случае подтверждения этой информации обоим водителям грозит уголовная ответственность по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Оба мужчины доставлены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Транспортные средства помещены на спецстоянку до вынесения решения.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области