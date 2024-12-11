Рок-музыканта подозревают в надругательстве над первоклассницей в Мурино

По версии следствия, в августе прошлого года он уделял особое внимание их 7-летней дочери знакомых.

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний рок-музыкант по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении семилетней дочери своих знакомых.

По предварительной информации, инциденты произошли в августе прошлого года в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, где мужчина гостил у знакомых. Следствие полагает, музыкант неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки-первоклассницы.

Установлено, что в 2016 году задержанный уже был осуждён в Севастополе за аналогичное преступление и приговорён к шести годам лишения свободы. В настоящее время возбуждено уголовльное дело. Ведутся следственные действия.

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Фото: Piter.TV