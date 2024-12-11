17-летний студент из Петербурга погиб из-за действий телефонных мошенников

Его тело нашли у подъезда жилого дома на проспекте Культуры.

В Калининском районе Санкт-Петербурга найден мёртвым 17-летний студент первого курса колледжа автоматизации производства. Тело молодого человека было обнаружено 8 февраля около 10:30 у подъезда дома по проспекту Культуры. Об этом сообщает 78.ru.

По предварительной информации, студент упал с высоты после того, как стал жертвой телефонных мошенников. За несколько дней до трагедии неизвестные, представившись сотрудниками различных служб, убедили его перевести 531 тысячу рублей на указанный ими счёт под предлогом предотвращения мошенничества. Эти деньги принадлежали отцу юноши и находились в общем доступе.

Сообщается, что семья студента полная и благополучная, на учёте не состоит. Следственным отделом по Калининскому району возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Доведение несовершеннолетнего до самоубийства".

Ранее Piter.TV сообщал, что обвиняемого в убийстве возлюбленной петербуржца отправили в СИЗО до апреля.

Фото: Piter.TV