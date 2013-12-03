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На Камчатке бизнесмен стал фигурантом 17 уголовных дел

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Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 3 млн рублей.

На Камчатке бизнесмен стал фигурантом 17 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, от действий злоумышленника пострадали 17 человек. Одна из потерпевших заключила в 2023 году устное соглашение с фирмой бизнесмена на проведение ремонта. Она перевела 2 млн рублей в качестве аванса, однако работы так и не были завершены.

Общий ущерб от действий бизнесмена составил около 3 млн рублей. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы сообщали, что жительница Камчатки стала фигуранткой уголовного дела за незаконную регистрацию 102 иностранцев.

Видео: УМВД по Камчатскому краю

Теги: бизнесмен, камчатка, мошенничество, уголовные дела
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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