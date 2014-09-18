С каждого из зарегистрированных иностранцев злоумышленница получала от трех до пяти тысяч рублей.

Жительница Камчатки стала фигуранткой уголовного дела за незаконную регистрацию 102 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с 15 марта по 5 мая текущего года жительница Петропавловска-Камчатского оформила фиктивную регистрацию иностранных граждан в своей квартире на улице Пограничной. Отмечается, что она не планировала предоставить им фактическое место проживания.

С каждого из зарегистрированных иностранцев злоумышленница получала от трех до пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Камчатскому краю