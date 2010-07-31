В Подмосковье вернули пенсионерке обманом похищенные деньги

Правоохранители задержали курьера в момент получения денег от таксиста.

В Подмосковье сотрудники полиции вернули пенсионерке обманом похищенные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным, 66-летней женщине позвонили якобы сотрудниками службы доставки, которые попросили ее продиктовать код из смс для получения заказного письма. Вскоре пенсионерке позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сообщил о взломе ее личного кабинета в "Госуслугах" и предложил защитить сбережения.

Женщина передала около 5 тысяч долларов таксисту, который прибыл по заказу мошенников. Позже она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. Правоохранители задержали курьера в момент получения денег от таксиста. Им оказался 20-летний житель Республики Саха. Похищенные средства вернули потерпевшей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного повреждения лесных насаждений.

Видео: Полиция Подмосковья