Ущерб лесному фонду оценили в сумму свыше 4 млн рублей.

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного повреждения лесных насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в ходе мониторинга сети Интернет следователи обнаружили видеозаписи, демонстрирующие признаки незаконной вырубки леса на территории местного лесничества. При осмотре участка полицейские зафиксировали масштабный лесоповал, а также транспорт и спецтехнику.

Ущерб лесному фонду оценили в сумму свыше 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)