В сейфе находились 100 тысяч долларов.

Нижегородская полиция расследует обман студентки, отдавшей сейф родителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, неизвестный от имени сотрудника органов госбезопасности два дня запугивал 18-летнюю девушку, утверждая, что ее отец подозревается в переводе денег в недружественную страну. Он убедил студенту передать курьеру сейф, в котором хранились 100 тысяч долларов. Сыщики установили личность курьера. Его задержали во Владикавказе и доставили в Нижний Новгорода.

По словам задержанного, он вскрыл сейф и перечислил деньги работодателям, а часть сумму оставил себе в качестве вознаграждения. После этого он избавился от металлического ящика и вернулся домой. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области