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Ульяновская полиция пресекла нелегальную торговлю раками

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.

Полиция Ульяновской области пресекла нелегальную торговлю биоресурсами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, житель Димитровграда организовал бизнес по скупке и последующей перепродаже раков. Отмечается, что разрешительной документации на это у гражданина не было. Из незаконного оборота изъяли 2,6 тысячи раков массой порядка 70 кг..

Уточняется, что мужчина хранил биоресурсы в арендованном складском помещении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что в Томской области бизнесмен и лесничий уличены в незаконной рубке леса.

Видео: УМВД по Ульяновской области

Теги: нелегальная торговля, полиция, раки, ульяновская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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