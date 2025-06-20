Ульяновская полиция пресекла нелегальную торговлю раками

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.

Полиция Ульяновской области пресекла нелегальную торговлю биоресурсами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, житель Димитровграда организовал бизнес по скупке и последующей перепродаже раков. Отмечается, что разрешительной документации на это у гражданина не было. Из незаконного оборота изъяли 2,6 тысячи раков массой порядка 70 кг..

Уточняется, что мужчина хранил биоресурсы в арендованном складском помещении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что в Томской области бизнесмен и лесничий уличены в незаконной рубке леса.

Видео: УМВД по Ульяновской области