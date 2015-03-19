Общий ущерб лесному фонду составил 62 млн рублей.

В Томской области бизнесмен и лесничий уличены в незаконной рубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, злоумышленники сговорились с целью обогащения за счет нелегальной заготовки древесины. Бизнесмен подделывал договоры на вырубку леса якобы для бытовых нужд, фальсифицируя подписи граждан, а лесничий утверждал документы и отводил участки для незаконных рубок.

Общий ущерб лесному фонду составил 62 млн рублей. Всего было вырублено 4,5 тыс. кубометров осины, березы и сосны. Заготовленную древесину продавали третьим лицам вместо указанных в договорах граждан. Возбуждено три уголовных дела.

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Видео: УМВД по Томской области