Ущерб составил 230 тысяч рублей.

В Ивановской области задержали похитителя украшений из ювелирного магазина в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

По данным следствия, злоумышленник использовал молоток для взлома входной двери. Он похитил из магазина три золотых колье и серебряную цепочку. После ограбления мужчина покинул Тулу на попутной машине. Отмечается, что у него уже была судимость.

Сотрудники полиции выехали в Ивановскую область и задержали подозреваемого. Тот признался, что сбыл похищенные украшения случайным прохожим. Ущерб составил 230 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Томской области у мужчины изъяли незаконно выловленных осетров.

Видео: УМВД по Тульской области