Стоимость изъятых водных биоресурсов составила 2 млн рублей.

В Томской области у мужчины изъяли незаконно выловленных осетров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, сотрудники ГИБДД в ходе патрулирования в Колпашево остановили автомобиль "Нива" для проверки документов. В багажнике машины они обнаружили мешки с рыбой. По словам водителя, он приобрел рыбу у неизвестных лиц на берегу реки Кеть в селе Тогур.

Эксперты отметили, что стоимость изъятых водных биоресурсов составила 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление браконьеров, незаконно добывших запрещенную к вылову рыбу.

Ранее мы сообщали, что нижегородские полицейские задержали афериста, обманувшего местных жителей на 6,2 млн рублей.

Видео: УМВД по Томской области