Подозреваемый заключен под стражу на время расследования.

Нижегородские полицейские задержали афериста, обманувшего местных жителей на 6,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

По данным следствия, от действий злоумышленника пострадали трое человек. Первой потерпевшей мужчина от имени банковского сотрудника пообещал помочь с арендой помещения, взял 380 тысяч рублей и исчез. Второй жертвой мошенника стал владелец магазина мобильной техники, который передал тому 41 смартфон на сумму почти 4,8 млн рублей под предлогом реализации. Также злоумышленник обманом получил свыше 1 млн рублей от третьей жертвы, обещав приобрести на эти средства якобы конфискованную технику и автомобиль.

Возбуждены уголовные дела. Полицейские задержали 36-летнего уроженца Москвы, который скрывался в Волгограде. Подозреваемый заключен под стражу на время расследования.

Ранее мы сообщали, что в Ханты-Мансийске осудят подрядчика за махинации с муниципальными контрактами на 40 млн рублей.

Видео: УМВ по Нижнему Новгороду