Он действовал в сговоре с представителями бюджетных учреждений региона.

В Ханты-Мансийске осудят подрядчика за махинации с муниципальными контрактами на 40 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с 2014-го по 2020 год бывший руководитель ряда фирм-однодневок заключал фиктивные договоры на оказание услуг и выполнение работ. Он действовал в сговоре с представителями бюджетных учреждений региона. Средства, перечисленные на счета подконтрольных компаний, обналичивались и делились между участниками схемы.

В 2020-м оперативники задержали злоумышленника, а в ходе обысков изъяли деньги, документы и предметы, имеющие доказательственное значение. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции.

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