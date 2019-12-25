В Петербурге осудят директора пансионата, державшую подложную сотрудницу

Часть зарплаты работницы-бездельницы директор тратила на подарки и алкоголь для пансионата.

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о служебном подлоге, возбужденное в отношении Натальи Чибиревой. Об этом сообщили 28 апреля в объединенной пресс-службе судов города.

В течение шести лет Чибирева работала директором пансионата "Дом ветеранов сцены имени Савиной". Обвинение полагает, что с 2016 года упорно приукрашивала действительность, скрывая бездействие одной из своих сотрудниц на рабочем месте. В пансионат нанятая женщина была принята на должность культорганизатора, однако ничем не занималась на работе. Чибирева умышленно не увольняла работницу, а напротив исправно платила ей зарплату, премии и отпускные, поэтому за все три года на банковский счет ленивой работницы поступило, в общей сложности, более миллиона рублей. Сама директор, имея в распоряжении карты сотрудницы, потратила часть денег на покупку подарков другим работникам и алкоголя на праздники для подопечных пансионата. На развлечения ушло порядка 65 тысяч рублей за два года.

Отмечается, что действия Чибиревой нарушили права и интересы пансионата, поскольку авторитет государственного бюджетного учреждения был подорван. Кроме того, пансионату нанесли ущерб в те самые 65 тысяч рублей.

Уголовное дело передано судье, но еще не принято к производству.

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Фото: Piter.TV