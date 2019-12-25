В Петербурге на 15 суток закрыли парикмахерскую, работающую во время самоизоляции

Владелице бизнеса вручили протокол об административном правонарушении.

Ленинский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ИП, которое продолжало работать во время режима самоизоляции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В парикмахерскую на Подольской улице, 18, пришли с проверкой 10 апреля. Выяснилось, что во время введенных в городе ограничений ИП продолжало работать. В период проверки клиенту делали маникюр на сумму 600 рублей.

Владелице бизнеса вручили протокол об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность парикмахерской на 15 суток.

Ранее мы писали, что полиция узнала о нарушении режима самоизоляции пенсионерки по камерам видеонаблюдения.

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