Полиция узнала о нарушении режима самоизоляции пенсионеркой по камерам видеонаблюдения

Менее, чем 2 недели назад, она вернулась из США.

За нарушение режима обязательной самоизоляции в отношении пенсионерки составили протокол об административном правонарушении. Женщина вернулась из-за границы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

59-летняя петербурженка вернулась из Нью-Йорка в Петербург 15 апреля 2020-го года. По прибытии ей было выдано предписание о соблюдении режима самоизоляции. Женщина обязана была находиться под наблюдением в своей квартире на улице Маршала Новикова до 28 апреля.

По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, что пенсионерка покидала квартиру и свободно передвигалась по району. Кроме того, встречалась с другими людьми. В отношении нарушительницы составили протокол по ст.6.3 КоАП РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке.

Фото: pixabay.сom, пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО