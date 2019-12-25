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Полиция узнала о нарушении режима самоизоляции пенсионеркой по камерам видеонаблюдения
Сегодня, 18:30
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nadezhda_sib

Полиция узнала о нарушении режима самоизоляции пенсионеркой по камерам видеонаблюдения

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Менее, чем 2 недели назад, она вернулась из США.

За нарушение режима обязательной самоизоляции в отношении пенсионерки составили протокол об административном правонарушении. Женщина вернулась из-за границы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

59-летняя петербурженка вернулась из Нью-Йорка в Петербург 15 апреля 2020-го года. По прибытии ей было выдано предписание о соблюдении режима самоизоляции. Женщина обязана была находиться под наблюдением в своей квартире на улице Маршала Новикова до 28 апреля. 

По камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, что пенсионерка покидала квартиру и свободно передвигалась по району. Кроме того, встречалась с другими людьми. В отношении нарушительницы составили протокол по ст.6.3 КоАП РФ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке. 

Фото: pixabay.сom, пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: коронавирус, нарушение, пенсионерка, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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