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Двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке
Сегодня, 15:14
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IRINA_CHALKINA

Двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке

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Нарушителей оштрафовали на тысячу рублей.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что ещё двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов. 

Петербуржы заявили, что они решились на прогулку по парку, потому что вокруг него не было ограждения соответствующими лентами.

В итоге петроградский районный суд выписал горожанам штраф в тысячу рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец проводит экскурсии по следам эпидемий, где рассказывает об оспе и холере.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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