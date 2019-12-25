Нарушителей оштрафовали на тысячу рублей.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что ещё двух петербуржцев оштрафовали за прогулку в парке. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов.

Петербуржы заявили, что они решились на прогулку по парку, потому что вокруг него не было ограждения соответствующими лентами.

В итоге петроградский районный суд выписал горожанам штраф в тысячу рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец проводит экскурсии по следам эпидемий, где рассказывает об оспе и холере.

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