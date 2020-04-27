Петербуржец проводит экскурсии по следам эпидемий, где рассказывает об оспе и холере

Вспышка коронавируса заставила людей обратить внимание на былые эпидемии.

В Петербурге начали проводить экскурсии по "чумным" местам города. Кандидат исторических наук и экукурсовод Артем создал веломаршрут, где рассказывает о былых эпидемиях. Такая идея пришла историку неслучайно: друзья и гости начали просить его подробнее осветить тему болезней.

Наш Петербург был основан уже в просвещенном XVIII веке, уже существовало начало организованной медицины, и к таким вещам существовал рациональный подход. В этой точке на Камменноостровском проспекте я хотел бы поговорить о первой пандемие, которая поразила наш город – эпидемия оспы. Артем Кирпиченок, экскурсовод

Экскурсия начинается от Александровского лицея, проходит через Зимний дворец и Сенную площадь. Заканчивается маршрут на месте бывшего Митрофаньевского кладбища, где хоронили умерших от холеры.

Как только пандемия дошла до нашего города, городские власти, помимо прочих мер, выделили несколько участков для захоронения людей, которые умерли от холеры. Одним из них стало Митрофаньевское кладбище, которое было основано здесь, недалеко от Московского проспекта. Артем Кирпиченок, экскурсовод

Всего Артем провел три полуторачасовые экскурсии "По следам петербургских эпидемий". Экскурсия предназначена для маленьких групп, все участники соблюдают дистанцию и надевают маски.

Фото и видео: Piter.TV