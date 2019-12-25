Во Франции опасаются эпидемий двух лихорадок

Всего в стране было выявлено более 47,5 тысячи случаев заражения болезнями.

Во Франции опасаются эпидемий лихорадок денге и чикунгунья. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что всего в стране было выявлено более 47,5 тысячи случаев заражения болезнями. Отмечается, что лихорадки распространились в ряде заморских департаментов Франции. Власти опасаются, что вирусы дойдут до европейской части страны.

Лихорадка чикунгунья передается через укусы комаров и может сопровождаться высокой температурой вместе с болями в суставах.

Ранее в Госдуме заявили, что аптеки станут частью системы здравоохранения.

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