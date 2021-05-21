  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме заявили, что аптеки станут частью системы здравоохранения
Сегодня, 8:06
130
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме заявили, что аптеки станут частью системы здравоохранения

0 0

По словам депутата, нововведение не повлияет на цены на лекарства.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила, что с 1 июня аптеки станут частью системы здравоохранения. Об этом она рассказала в интервью "РИА Новости".

По словам депутата, аптечные торговли переходят из сферы торговли, а для сотрудников аптек данное решение открывает возможности. Дрожжина уточнила, что фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые им положены по закону. Она также отметила, что нововведение не повлияет на цены на лекарства.

Ранее мы сообщали, что проект Минздрава по отработке для медиков раскритиковали в ГД.

Фото: Piter.tv

Теги: аптека, госдума россии, здравоохранение
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии