В Госдуме заявили, что аптеки станут частью системы здравоохранения

По словам депутата, нововведение не повлияет на цены на лекарства.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина заявила, что с 1 июня аптеки станут частью системы здравоохранения. Об этом она рассказала в интервью "РИА Новости".

По словам депутата, аптечные торговли переходят из сферы торговли, а для сотрудников аптек данное решение открывает возможности. Дрожжина уточнила, что фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые им положены по закону. Она также отметила, что нововведение не повлияет на цены на лекарства.

Ранее мы сообщали, что проект Минздрава по отработке для медиков раскритиковали в ГД.

Фото: Piter.tv