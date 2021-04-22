Проект Минздрава по отработке для медиков раскритиковали в ГД

Сергей Миронов объяснил, в чем кроется опасность предложения для страны и молодых специалистов.

Инициатива российского министерства по здравоохранению, обязывающая выпускников медицинских учреждений отработать несколько лет в государственных клиниках без социальных гарантий для них, может усугубить дефицит врачей по стране. Соответствующее мнение высказал журналистам телеканала "360.ru" политический лидер из партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Депутат Государственной думы назвал такой подход со стороны профильного ведомства непоследовательным. Он напомнил, что сначала власти страны пустили на самотек вопрос подготовки профессиональных кадров, проводили оптимизацию здравоохранения, сокращали рабочие штаты и не исправляли проблему низких зарплат для сотрудников медицинской сферы, а теперь пытаются решить возникший кризис административными мерами.

Не надо быть пророком, чтобы понять, чем на это ответит молодежь: конкурс на бюджетные места сократится, а те, у кого есть хоть какие-то деньги, будут поступать на платные, только чтобы не становиться "крепостными" Сергей Миронов, депутат ГД РФ

По его мнению, при таком развитии событий медицина в нашей страны станет доступна только обеспеченным слоям населения, а для остальных пациентов останется минимальный набор услуг. Сергей Миронов полагает, что прежде чем заставлять выпускников медицинских вузов отрабатывать полученное образование, государство должно повысить зарплаты врачам. Парламентарий из нижней палаты уверен, что оплата трудадолжна быть в два раза выше среднего показателя по региону. Дополнительно политик призвал предоставить медикам дополнительный отпуск, жилье и прочие льготы, необходимые молодым специалистам.

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Фото: Piter.tv