Прокуратура отменила уголовное дело о превышении полномочий охранниками намыва Васильевского острова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал повторно начать разбирательство.

Прокуратура Северной столицы отменило уголовное дело о превышении полномочий охранниками на Северном намыве Васильевского острова. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, который и выступил инициатором разбирательств.

Напомним, что на проверку объекта приехал глава СКР Александр Бастрыкин, однако его не пропустила местная охрана. Причина, по которой прокурор отказал в возбуждении дела, пока не ясна.

До этого прокуратура отменила ещё одно уголовное дело, связанное с намывом. Оно было возбуждено по факту нарушений требований охраны окружающей среды, которые обнаружились в ходе стройки. В итоге по просьбе Бастрыкина дело было открыто повторно: сейчас работы заморожены.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу