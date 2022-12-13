В отношении охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова, возбудили уголовное дело

Охранной организации вменяют умышленное превышение должностных полномочий.

После недопуска главы ГСУ СК РФ Александра Бастрыкина на намыв Васильевского острова было возбуждено ещё одно уголовное дело на охранную организацию по факту умышленного превышения должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба ведомства по городу.

По версии следствия, 14 мая следователи приехали Морскую набережную для проведения расследования по другому уголовному делу. Однако охранники не пропустили их, почитав, что это ведёт к нарушению закона и регламентов частной охранной деятельности.

Первоначально правоохранителями было возбуждено дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ и по факту застройки намыва на берегу Финского залива. В связи с этим, Бастрыкин лично прибыл на место.

Ранее мы сообщили о том, что глава Следкома Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела о ранении девочки в Виллози.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу