Глава Следкома Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела о ранении девочки в Виллози

Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. На место случившегося прибыли полицейские.

В поселке Виллози маленький мальчик случайно выстрелил в девочку из ружья. Инцидент произошел накануне, 13 мая. Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил расследовать дело и доложить о ходе проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в поселке Виллози. Пенсионер нашел в своем сарае пневматическое оружие и решил показать его детям. Один ребенок воспользовался невнимательностью пожилого мужчины и выстрелил из него в сторону металлической бочки. В этот момент мимо нее проходила 6-летняя девочка. Пуля попала ей в живот.

Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. На место случившегося прибыли полицейские. Они проводят проверку.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области проводится проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба Следкома РФ

Подробности уточняются.

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Фото: Информационный центр СК России