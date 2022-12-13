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В Ленобласти 15 мая обещают дождь и грозу
Сегодня, 16:14
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В Ленобласти 15 мая обещают дождь и грозу

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Воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В понедельник, 15 мая, в Ленобласти обещают тепло и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на "ФГБУ Северо-Западное УГМС". 

В этот день обещают переменную облачность. Выпадут  осадки, в некоторых районах пройдут дожди. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

Ночью столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Днем потеплеет до +18...+23 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Колпино на Загородной улице горел заброшенный дом.

Фото: Pxhere

Теги: гроза, дождь, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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