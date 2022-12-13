В Колпино на Загородной улице горел заброшенный дом

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 14 мая, в Колпинском районе произошел пожар. На Загородной улице, 31, вспыхнуло пламя в заброшенном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:57. Огонь охватил площадь 30 "квадратов".

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали пожар за 18 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.tv