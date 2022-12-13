На Удельном проспекте сгорел Volkswagen

Сегодня, 14 мая, на Удельном проспекте произошел пожар. У дома № 35 вспыхнул автомобиль Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в 13:12. Тушить машину прибыли пять спасателей и одна спецмашина.
В автомобиле марки "Volkswagen" сгорели сгораемые части.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
В 13:35 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Piter.tv
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