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На Удельном проспекте сгорел Volkswagen
Сегодня, 14:03
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На Удельном проспекте сгорел Volkswagen

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Тушить машину прибыли пять спасателей и одна спецмашина.

Сегодня, 14 мая, на Удельном проспекте произошел пожар. У дома № 35 вспыхнул автомобиль Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Инцидент произошел в   13:12. Тушить машину прибыли пять спасателей и одна спецмашина.

В автомобиле марки "Volkswagen" сгорели сгораемые части.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 13:35 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv

Теги: горел volkswagen, мчс, удельный проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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