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Двухлетний малыш чуть не утонул в водоеме в поселке Тельмана
Сегодня, 13:44
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Двухлетний малыш чуть не утонул в водоеме в поселке Тельмана

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Пострадавший успел нахлебаться воды.

Маленький мальчик едва не утонул в водоеме во время отдыха с родителями. Инцидент произошел в поселке Тельмана в субботу, 13 мая.  

По информации Piter.tv, ребенок попал в беду, когда гулял с родителями на берегу карьера. Когда мама и папа малыша отвлеклись, двухлетний мальчик упал в воду. Его вовремя вытащили из водоема. 

Пострадавший успел нахлебаться воды. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Известно, что семья полная и благополучная, на учете не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти извращенец изнасиловал соседскую девочку.

Фото: Pxhere

Теги: полиция, поселок тельмана, ребенок тонул, скорая, упал в карьер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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