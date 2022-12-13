Двухлетний малыш чуть не утонул в водоеме в поселке Тельмана

Маленький мальчик едва не утонул в водоеме во время отдыха с родителями. Инцидент произошел в поселке Тельмана в субботу, 13 мая.
По информации Piter.tv, ребенок попал в беду, когда гулял с родителями на берегу карьера. Когда мама и папа малыша отвлеклись, двухлетний мальчик упал в воду. Его вовремя вытащили из водоема.
Пострадавший успел нахлебаться воды. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Известно, что семья полная и благополучная, на учете не состоит.
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Фото: Pxhere
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