В Ленобласти извращенец изнасиловал соседскую девочку

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный мигрант.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании. Сосед силой затащил школьницу в квартиру и надругался над ней.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в Янино-1. В полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что 17-летняя девушка познакомилась с соседом во дворе около полугода назад.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный мигрант. Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv