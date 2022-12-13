В Ленобласти извращенец изнасиловал соседскую девочку

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании. Сосед силой затащил школьницу в квартиру и надругался над ней.
По информации Piter.tv, инцидент произошел в Янино-1. В полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что 17-летняя девушка познакомилась с соседом во дворе около полугода назад.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный мигрант. Подробности уточняются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге школьника заподозрили в развращении девочки.
Фото: Piter.tv
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