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В Ленобласти извращенец изнасиловал соседскую девочку
Сегодня, 13:32
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В Ленобласти извращенец изнасиловал соседскую девочку

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Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный мигрант.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании. Сосед силой затащил школьницу в квартиру и надругался над ней. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в Янино-1. В полицию обратилась мать пострадавшей. Женщина рассказала, что 17-летняя девушка познакомилась с соседом во дворе около полугода назад. 

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный мигрант. Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге школьника заподозрили в развращении девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, педофил, полиция, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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